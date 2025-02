Oscar 2025: Robert Downey Jr., Emma Stone y Cillian Murphy regresan como presentadores

Por esa misma película Downey Jr. se alzó con la estatuilla a mejor actor de reparto, el primero de su prolífica trayectoria, y Da’Vine Joy Randolph el de actriz de reparto por su trabajo en The Holdovers.

“Quiero reconocer la conversación en torno a mis publicaciones anteriores en las redes sociales que han causado dolor. Como miembro de una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y lamento profundamente haber causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad”, subraya la protagonista de la exitosa ‘Emilia Pérez’ quien también estuvo nominada a un Globo de Oro.

“Cuántas veces más la historia tendrá que expulsar a los moros de España... todavía no nos hemos dado cuenta de lo que significa esta amenaza de civilizaciones que constantemente ataca a la libertad y coherencia del individuo. No se trata de racismo, se trata del islam”, escribe Gascón, quien de momento no se ha manifestado abiertamente sobre esta nueva polémica.

“El mayor atraso de derechos está en el islamismo”; “Cada vez que voy a recoger a mi hija al colegio hay más hembras con el pelo tapado y el faldón hasta los talones. Lo mismo el año que viene en vez de inglés tenemos que dar árabe... y un cordero”, continúa en sus mensajes.

Pero quizá lo más llamativo de la controvertida lista de tuits sea el dirigido a la edición de los Oscar de 2021, criticando el apoyo de estos galardones a la diversidad que ella reivindica.

“Cada vez más los Oscar se parecen a una entrega de cine independiente y reivindicativo, no sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Blacklivesmatter o el 8M. Aparte una gala fea fea. Les faltó darle un premio al corto de mi primo, que es cojo”, escribe.