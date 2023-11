Olivia Culpo conducirá el Miss Universo 2023

Esta no es la primera vez que la modelo estadounidense, que se alzó con la ansiada corona en el año 2012, tiene el honor de presentar la gran gala final.

Su cara parecía mostrar sorpresa y desconcierto por lo que muchos de los seguidores del concurso pensaron que Olivia no estaba de acuerdo con el veredicto del jurado y que le hubiera gustado que ganase la candidata de Perú, Janick Maceta.

Una controversia que ella misma se encargó de desmentir a través de un comunicado que compartió en sus perfiles sociales. “Creo que nunca en mi vida me he concentrado en leer algo como cuando anuncié la ganadora de Miss Universo. Estaba aterrorizada por decirlo mal. Siento mucho si mi expresión fue malinterpretada, pero juro que solo me estaba concentrando en las palabras que estaban escritas”.