Novia de Carlos Parra rompe el silencio: “Mi cabeza no logra entender que ya no estás”

“Siempre serás el amor de mi vida y lo más bello que la vida me dio. Te amaré por el resto de mis días mi neno hermoso”, escribió.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Lillian aseguró que aún no puede comprender que él ya no está en su vida y que tampoco sabe cómo seguir adelante.

“Tengo tanto dolor. Mi cabeza no logra entender que ya no estás. Me duele hasta respirar sin ti”, sigue el mensaje de Lillian que decidió acompañar de algunos videos privados.