Nombran “Gasolina” como primera canción de reguetón en el Registro de Grabaciones de EEUU

Entre las 25 grandes composiciones en la lista, también destacan “Imagine” de John Lennon, “Stairway to Heaven” de Led Zepellin, “Like a Virgin” de Madonna,“ All I Want for Christmas is You” de Mariah Carey y el tema oficial del videojuego Super Mario Bros.

Cabe destacar que la Biblioteca del Congreso es la biblioteca más grande del mundo y ofrece acceso a los registros creativos de los Estados Unidos, y materiales extensos de todo el mundo, tanto en físico como en digital.