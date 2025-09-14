¿Nicki Nicole y Lamine Yamal terminaron su relación? La artista se sincera

Barcelona, España.- Las especulaciones sobre una posible ruptura entre Nicki Nicole y Lamine Yamal quedaron sin fundamento. La cantante argentina, quien recientemente cumplió 25 años, aseguró que su relación con el joven futbolista atraviesa un buen momento.
“Estoy muy feliz, muy enamorada”, expresó durante un evento de moda en Barcelona, dejando sin sustento las versiones que circularon en redes sociales semanas atrás.
De hecho, la intérprete de "Por las noches" contó que, motivada por su pareja, se encuentra aprendiendo catalán. “Por Rosalía aprendí la palabra 't’estimo'”, comentó.
Ante la pregunta de si Yamal también le había enseñado, agregó: “'T’estimo', también me enseñó. Lo que le pido al amor es disfrute, sinceridad y compañerismo. Y todo eso me lo da”.
Los rumores de separación surgieron luego de que algunos usuarios notaran la ausencia de fotografías de ambos en el perfil de Instagram del futbolista.
Sin embargo, Yamal nunca publicó imágenes permanentes, sino únicamente en historias, que desaparecen a las 24 horas.
La confusión se amplificó con la difusión de un perfil falso que compartió y eliminó fotografías generadas con inteligencia artificial.
Cabe recordar que Nicole terminó su relación con Peso Pluma en febrero de 2024 tras la difusión de un video del mexicano en Las Vegas.
En ese entonces, la artista manifestó: “Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.