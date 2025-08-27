¿Quién es Nicki Nicole, novia de Lamine Yamal? Edad, estatura y éxitos musicales

La nueva novia del jugador español del F. C. Barcelona, Lamine Yamal, es nada más y nada menos que la famosa cantante de música urbana, Nicki Nicole, quien nació el 25 de agosto del año 2000 en la ciudad de Rosario, en Argentina.
Nicki Nicole, de 1,45 m de estatura, comenzó su carrera musical en el freestyle rosarino, por lo que rápidamente comenzó a llamar la atención en el mundo del entretenimiento, gracias a ese estilo único y fresco.
Su éxito musical explotó gracias a temas como "Wapo Traketero" que la llevó a colaborar con figuras como Bizarrap. A los 19 años, lanzó su primer álbum, "Recuerdos", que consolidó su lugar en la escena musical latinoamericana.
Entre sus mayores éxitos se destacan canciones como "Mamichula", en colaboración con Trueno y Bizarrap, que alcanzó el número uno en Argentina y superó los 100 millones de vistas en solo un mes. Otros temas musicales como "Colao" y "No toque mi Naik" reforzaron su estilo urbano y le abrieron puertas en toda la región.
Su presencia imponente en los escenarios internacionales ha sido clave en su crecimiento artístico. De hecho, Nicki ha logrado colaborar con artistas de la talla de Rauw Alejandro, Becky G, Nathy Peluso y Lunay.
Además, ha sido la primera artista argentina en presentarse en el famoso festival Coachella, en el programa Tiny Desk de NPR y en el Tonight Show de Jimmy Fallon, marcando un hito en su carrera.
La argentina se encuentra trabajando en su próximo álbum musical, con el que promete seguir sorprendiendo a sus fanáticos.
El 25 de agosto, Nicki Nicole cumplió 25 años y celebró a lo grande. Aunque lo que más ha dado de qué hablar recientemente es su relación con el jugador de primera división en España, Lamine Yamal.
El vínculo amoroso empezó en julio, cuando Nicki Nicole fue vista en la celebración del cumpleaños número 18 de Yamal. Aunque la pareja ya había sido captada junta en diversos momentos, antes de la confirmación.
La diferencia de edad entre ambos ha generado algunos comentarios, pues Nicki tiene 25 años y Yamal acaba de cumplir 18. Inclusive, algunos refieren que la cantante se está fijando en Yamal por estar en su mejor momento, no por su físico.
"Y recuerden, señores, no somos feos, somos pobres". "No es amor al chancho, es amor al chicharrón... En estos tiempos son raros los amores puros y sinceros". "Grande la morra, puro prime" (personas en su mejor momento), son solo algunos de los miles de comentarios al respecto.
Cabe recordar que Nicki Nicole ha sido novia de figuras imponentes en la música como el rapero Mateo Palacios Corazzina, más conocido como Trueno, y el cantante mexicano, Hassan Emilio Kabande Laija, conocido en el plano artístico como Peso Pluma.