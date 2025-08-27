¿Quién es Nicki Nicole, novia de Lamine Yamal? Edad, estatura y éxitos musicales

Entre sus mayores éxitos se destacan canciones como "Mamichula", en colaboración con Trueno y Bizarrap, que alcanzó el número uno en Argentina y superó los 100 millones de vistas en solo un mes. Otros temas musicales como "Colao" y "No toque mi Naik" reforzaron su estilo urbano y le abrieron puertas en toda la región.