¿Fin del romance? Relación de Lamine Yamal y Nicki Nicole, el motivo de la pelea

Lamine Yamal y Nicky Nicole tendrían una relación amorosa, pero esto se estaría terminando, según lo que se conoce

  • 02 de septiembre de 2025 a las 10:27
1 de 15

2 de 15

En las últimas semanas Lamine Yamal no solo ha acaparado las portadas de los medios por su buena forma de jugar al fútbol.
3 de 15

El joven jugador del FC Barcelona no solo destaca por su talento en el campo, sino también por su vida personal, que ha generado tanto admiración como controversia.
4 de 15

El pasado 13 de julio, Lamine Yamal, celebró su mayoría de edad con una fiesta privada, misma que generó mucha polémica.
5 de 15

La fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal generó mucha polémica en medios y redes sociales, y todavía siguen dejándole comentarios de la misma.
6 de 15

Una de las invitadas a esta fiesta estaba la cantante argentina, Nicki Nicole, cuya presencia no pasó desapercibida.
7 de 15

Desde ese momento, comenzaron a circular rumores sobre una posible relación entre Lamine y Nicki Nicole.
8 de 15

La cantante fue vista en el estadio durante el Trofeo Joan Gamper, acompañando a personas muy cercanas del jugador del Barcelona.
9 de 15

Nicki Nicole compartió el partido con amigos del futbolista, lo que intensificó las especulaciones.
10 de 15

Semanas después, ambos fueron vistos caminando por las calles de Mónaco, compartiendo tiempo juntos con naturalidad.
11 de 15

La relación se hizo prácticamente oficial el 25 de agosto, cuando Lamine compartió historias junto a Nicki Nicole en su cumpleaños.
12 de 15

En las imágenes publicadas, se les vio juntos y felices, rodeados de rosas, lo que fue tomado como una confirmación de la misma.
13 de 15

Lo malo de todo esto esque en las últimas horas, Diario Marca, informó sobre una posible crisis sentimental entre el futbolista y la cantante.
14 de 15

Según el medio, un usuario de la red social X notó que Lamine habría eliminado una foto donde aparecía con Nicki Nicole.
15 de 15

Aunque los fans defienden al jugador diciendo que la imagen podría haber sido editada con IA, ni Lamine ni Nicki han confirmado una ruptura.
