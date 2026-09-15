Nick Reiner no enfrentará la pena capital por la muerte de sus padres

El anuncio fue realizado este martes 15 de septiembre de 2026 por el fiscal de distrito Nathan Hochman, quien confirmó que el hijo menor de la pareja no enfrentará la pena capital si es declarado culpable de los crímenes.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La Fiscalía del condado de Los Ángeles no solicitará la pena de muerte contra Nick Reiner , acusado de asesinar a sus padres , el reconocido actor y director Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner.

La decisión representa un cambio importante en el proceso judicial, ya que Reiner enfrentaba cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales que podían hacerlo elegible para la pena de muerte.

De acuerdo con el portal Deadline, la determinación responde a varios factores, como la revisión exhaustiva del expediente del acusado y consultas con los familiares de las víctimas: Romy y Jake Reiner, hermanos de Nick e hijos de Rob y Michele, quienes habrían solicitado también que no se considere la pena capital para su hermano.

La Fiscalía mantiene, sin embargo, la acusación por el asesinato de los padres de Reiner. El proceso judicial continuará y la decisión sobre la pena de muerte no equivale a una declaración de inocencia ni de culpabilidad.

Mientras tanto, Nick Reiner, que se declaró no culpable en dos ocasiones, permanece detenido sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial.

Con la decisión de la Fiscalía, la pena máxima que podría enfrentar si es condenado es cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso continúa bajo revisión judicial.