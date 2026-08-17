Bloquean el fideicomiso de Nick Reiner mientras enfrenta juicio por el asesinato de sus padres

En su petición, Nick Reiner alega que aún no ha recibido la mitad del fideicomiso que debería haber recibido al cumplir los 30 años y exige que se le entregue este pago para poder cubrir los gastos legales y dotar de fondos su cuenta de economato de la cárcel, que le permita adquirir "artículos de primera necesidad", como calcetines y productos de higiene.