Los Emmy honran la memoria de Rob Reiner y le conceden una nominación póstuma

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor y director Rob Reiner obtuvo una nominación póstuma en la 78ª edición de los Emmy, a Mejor actor invitado en una serie de comedia por su participación en The Bear.
El director de When Harry Met Sally, acumuló ocho nominaciones a los Emmy a lo largo de su carrera, seis de ellas por su trabajo como actor en la serie setentera All in the Family, donde interpretó a Michael Stivic, un papel que le valió dos premios Emmy, en 1975 y 1978.
Reiner comparte apartado con Michael J. Fox y Brett Goldstein por sus actuaciones en Shrinking; Hamish Linklater por Widow's Bay; Christopher McDonald por Hacks y Connor Storrie por Saturday Night Live.
La nominación de Reiner llega a esta edición de los Emmy marcada por la tragedia. El director y su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner, fueron hallados muertos en su casa de Los Ángeles en diciembre de 2025 y su hijo Nick Reiner está acusado de asesinarlos.
En The Bear, la serie protagonizada por Jeremy Allen White, Reiner interpreta a Albert Schnurr, un consultor de restaurantes y negocios que se convierte en mentor de Ebraheim (Edwin Lee Gibson) y lo ayuda a estructurar y expandir su negocio de sándwiches.
El actor aparece en tres episodios de la cuarta temporada de esta serie que ha acumulado ocho nominaciones.