Los Emmy honran la memoria de Rob Reiner y le conceden una nominación póstuma

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor y director Rob Reiner obtuvo una nominación póstuma en la 78ª edición de los Emmy , a Mejor actor invitado en una serie de comedia por su participación en The Bear.

El director de When Harry Met Sally, acumuló ocho nominaciones a los Emmy a lo largo de su carrera, seis de ellas por su trabajo como actor en la serie setentera All in the Family, donde interpretó a Michael Stivic, un papel que le valió dos premios Emmy, en 1975 y 1978.

Reiner comparte apartado con Michael J. Fox y Brett Goldstein por sus actuaciones en Shrinking; Hamish Linklater por Widow's Bay; Christopher McDonald por Hacks y Connor Storrie por Saturday Night Live.

La nominación de Reiner llega a esta edición de los Emmy marcada por la tragedia. El director y su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner, fueron hallados muertos en su casa de Los Ángeles en diciembre de 2025 y su hijo Nick Reiner está acusado de asesinarlos.