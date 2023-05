Netflix cancela la serie “Rebelde” luego de solo dos temporadas

MÉXICO.- Se terminan las clases en la Elite Way School. Netflix cancela el remake de “Rebelde” luego de solo dos decepcionantes temporadas.



Fue el propio Sergio Mayer Mori, quien interpretaba a Esteban en la serie estrenada en enero de 2022, quien reveló que el gigante del streaming decidió cancelar el rodaje de la producción basada en el fenómeno de la telenovela mexicana “Rebelde”, de 2004.



“Sería un honor para mí poder hacer la tercera, la cuarta y la quinta, el tema es que ya no se hizo. Fue Netflix, fueron los productores los que nos dijeron: ‘gracias por todo chicos, ya la tercera no hay’. El por qué no tengo idea, pero definitivamente no fue mi decisión”, dijo el actor en entrevista con Hola México.



El elenco de esta última propuesta también incluía a Andrea Chaparro, Alejandro Puente, Selene, Azul Guaita, Franco Masini, Gigi Grigio y Jerónimo Cantillo.