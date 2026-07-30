Natalia Lafourcade: "La canción es mi pasión y mi servicio para el mundo"

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas semanas de pisar por primera vez suelo hondureño, la cantautora veracruzana Natalia Lafourcade desmenuzó el origen de "Cancionera", su alter ego artístico, y las razones por las que esta gira significa para ella mucho más que una agenda cargada. La artista, ganadora de 21 Latin Grammy —la cifra más alta acumulada por una mujer en la historia del galardón— y de cuatro premios Grammy, llegará el 26 de septiembre al Nacional de Ingenieros Coliseum, en Tegucigalpa, en un evento producido por CR Entertainment. Pero antes de esa noche, quiso sentarse a conversar sobre lo que ha significado construir este disco, grabado por completo en tomas continuas sobre cinta analógica y coproducido junto a Adán Jodorowsky, su cómplice creativo desde "De todas las flores", el álbum de 2022 que le valió un Grammy y tres Latin Grammy. "('Cancionera') ha significado el poder celebrar la entrada en la década de los 40, volver al origen, que era mi deseo principal. Me gustó mucho nombrarlo de esa manera... volver a la canción desnuda", explicó la artista a EL HERALDO al describir el nacimiento de esta nueva etapa.

Para Lafourcade, asumirse como cancionera trasciende lo artístico. "Mi pasión y mi servicio para el mundo es la canción", afirmó al explicar que el disco está inspirado en "todos aquellos cancioneros que han habitado la historia" y en quienes vendrán después de su generación.

Un disco al desnudo

Sobre la decisión de grabar sin editar en exceso, apostando por tomas completas y tecnología análoga, la cantautora enfatizó: "a mí me gusta mucho porque da la oportunidad de habitar la autenticidad y la espontaneidad de las personas que están ejecutando la música", relató. "No tanto desde un ángulo de búsqueda de la perfección manipulada, sino de la imperfección perfecta. Cuando algo es más orgánico, más relajado, hay tantos aspectos que van enriqueciendo la música", explicó.

Ese margen para lo inesperado exige encontrar a los músicos correctos, dispuestos a jugar y a experimentar. "Para mí la música tiene que ser jugar, es muy importante que haya juego en la música, experimentación, exploración, asombro, y que la música se manifieste por sí misma también", agregó. En la producción participaron también los Hermanos Gutiérrez, Israel Fernández, Diego del Morao y El David Aguilar, colaboraciones que la crítica internacional, desde publicaciones especializadas hasta plataformas como Rolling Stone, ha señalado entre lo más elaborado de su trayectoria.

Su encuentro con los hondureños

Consultada sobre lo que espera de su encuentro con el público hondureño, Lafourcade aseveró que una de sus "máximas expectativas siempre es que la gente lo disfrute, que lo pase bien, que sea un momento de encuentro, de conexión y de complicidad máxima". "Siempre me gusta decir que lo que ocurre en ese concierto se va a quedar ahí y nadie más va a saber, porque era un momento compartido entre los que estamos en ese momento", añadió en la charla, realizada a través de videollamada.

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En esta gira de conciertos la acompañará el pianista Emilio Dorantes, colaborador habitual en su carrera reciente. "Tenemos mucha química musical y es muy bonito compartir el escenario con él", contó, y describió la puesta en escena como "muy simple, muy sencilla y muy profunda, íntima y cercana también", con la música como única protagonista.

Sobre lo que representa traer esta etapa a Centroamérica, la artista reflexionó en voz alta durante la entrevista. "Es un logro maravilloso, porque cada vez que visito un lugar que no he visitado durante mucho tiempo, ya llevo un repertorio que tiene muchos años, muchas canciones que han acompañado a las personas durante un buen tiempo", dijo. "La música es mi maestra, es mi pasión, algo que me encanta hacer y que me encanta compartir también".