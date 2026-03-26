Mujer que disparó contra mansión de Rihanna se declara inocente en el juicio

Los Ángeles, Estados Unidos.- Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, compareció ante el Tribunal Superior de Los Ángeles y se declaró inocente de los 14 cargos que pesan en su contra, entre ellos intento de homicidio, tras haber abierto fuego con un rifle estilo AR-15 contra la mansión de Rihanna, quien se encontraba junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky, sus tres hijos pequeños, su madre y dos miembros del personal doméstico.

Los fiscales sostienen que Ortiz, oriunda de Orlando, se detuvo frente a la propiedad el pasado 8 de marzo y descargó aproximadamente 20 proyectiles contra la alta pared exterior de la residencia.

El ataque ocurrió pasada la 1:00 de la tarde, en plena luz del día, en uno de los vecindarios más resguardados de la ciudad.

Rihanna y Rocky se encontraban en ese momento en un remolque Airstream dentro del predio, mientras que los niños, la madre de la cantante y el personal de servicio estaban en la casa principal.

Ninguno resultó herido, aunque varios proyectiles impactaron el exterior de la vivienda, una camioneta estacionada al frente y al menos otra casa del mismo bloque.

La escena que encontraron los investigadores al detener a Ortiz, horas después del tiroteo, dejó pocas dudas sobre la premeditación del ataque.