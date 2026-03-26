Mujer que disparó contra mansión de Rihanna se declara inocente en el juicio

Los Ángeles, Estados Unidos.- Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, compareció ante el Tribunal Superior de Los Ángeles y se declaró inocente de los 14 cargos que pesan en su contra, entre ellos intento de homicidio, tras haber abierto fuego con un rifle estilo AR-15 contra la mansión de Rihanna, quien se encontraba junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky, sus tres hijos pequeños, su madre y dos miembros del personal doméstico.
Los fiscales sostienen que Ortiz, oriunda de Orlando, se detuvo frente a la propiedad el pasado 8 de marzo y descargó aproximadamente 20 proyectiles contra la alta pared exterior de la residencia.
El ataque ocurrió pasada la 1:00 de la tarde, en plena luz del día, en uno de los vecindarios más resguardados de la ciudad.
Rihanna y Rocky se encontraban en ese momento en un remolque Airstream dentro del predio, mientras que los niños, la madre de la cantante y el personal de servicio estaban en la casa principal.
Ninguno resultó herido, aunque varios proyectiles impactaron el exterior de la vivienda, una camioneta estacionada al frente y al menos otra casa del mismo bloque.
La escena que encontraron los investigadores al detener a Ortiz, horas después del tiroteo, dejó pocas dudas sobre la premeditación del ataque.
Dentro de su automóvil, las autoridades hallaron el rifle, municiones adicionales y una peluca que tenía pensado usar como disfraz.
Un helicóptero de la Policía de Los Ángeles (LAPD) siguió su Tesla blanco Model 3 hasta el estacionamiento de un centro comercial, donde fue detenida por unidades policiales.
Durante la audiencia, celebrada ayer, Ortiz escuchó los cargos desde un área de custodia, separada por un vidrio. Su abogado defensor público, Derek Ray Dillman, entró la declaración de inocencia en su nombre.
La única vez que ella habló fue para renunciar a su derecho a una audiencia preliminar expedita.
El fiscal del distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, fue contundente al referirse al caso: "Cuando alguien llega a nuestra comunidad y decide disparar indiscriminadamente, esa persona será detenida y plenamente responsabilizada por sus actos", declaró ante los medios.
La acusación también reveló detalles inquietantes sobre el comportamiento de Ortiz en las semanas previas al tiroteo. En sus redes sociales, la mujer había publicado una serie de mensajes relacionados con la artista.
Las autoridades también encontraron un video del 4 de enero en el que Ortiz mencionaba la muerte de Rihanna. En ese video se le escucha decir "escucha Rihanna, cuando mueras Dios me llevará a mi futuro... sí, ella quiere matarme".
Pese a todo ese rastro digital, los fiscales aún no han establecido públicamente un vínculo directo entre las dos mujeres ni han confirmado una motivación concreta. Los investigadores trabajan para determinar si Ortiz sabía con certeza que Rihanna vivía en esa dirección.
Los cargos contra Ortiz incluyen un intento de homicidio, 10 cuentas de agresión con arma de fuego semiautomática y tres cargos por disparar contra una vivienda o vehículo ocupado.
De ser declarada culpable en todos, podría pasar el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional.
Su próxima comparecencia ante el tribunal está fijada para el 8 de abril, fecha en la que se programará una audiencia para determinar si los indicios son suficientes para llevarla a juicio.