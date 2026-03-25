Usó un rifle AR-15: Estudiante mata a dos profesoras en colegio de Michoacán

Un estudiante de 15 años asesinó a dos profesoras la mañana del martes dentro del bachillerato Antón Makárenko, en un ataque armado que había anticipado horas antes en redes sociales, según informaron autoridades de la Fiscalía estatal.
El agresor, identificado como Osmer H, utilizó un rifle semiautomático AR-15 para perpetrar el ataque entre las 7:30 y 7:40 de la mañana, tiempo en el que disparó en al menos 14 ocasiones contra las docentes, quienes fallecieron en el lugar.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el adolescente ingresó al centro educativo vestido de negro y abrió fuego contra las profesoras en la entrada del plantel.
Una de ellas murió tras recibir disparos por la espalda, mientras que la segunda intentó resguardarse, pero fue alcanzada y ultimada dentro de las instalaciones.
Autoridades señalaron que el número de víctimas pudo haber sido mayor, pero el atacante no portaba cargadores adicionales, lo que limitó la duración del ataque. Tras los hechos, el menor permaneció en el lugar hasta la llegada de agentes policiales, quienes procedieron a su detención.
Según el testimonio del propio adolescente, el arma habría sido tomada de su vivienda, aunque su padrastro, miembro de la Secretaría de Marina, negó que el rifle le perteneciera. La Fiscalía indicó que continúa investigando el origen del arma, así como posibles responsabilidades adicionales.
Las indagaciones también contemplan cargos por homicidio doloso y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.
Como parte del proceso, las autoridades analizan publicaciones del menor en redes sociales, donde expresó mensajes de odio y referencias a movimientos extremistas.
Hasta el momento, el móvil del crimen no ha sido establecido con claridad. Testimonios de docentes y compañeros describen al joven como una persona reservada, mientras se investiga si pudo haber sido víctima de acoso escolar.
La Fiscalía informó que la madre del menor ha colaborado con las autoridades, permitiendo el acceso a información relevante para el caso, incluyendo dispositivos electrónicos que podrían aportar elementos clave a la investigación.