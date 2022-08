¿Qué pasó horas después de la muerte de la princesa Diana?

Una de las personas que pasó más de 10 horas con el cuerpo de la princesa Diana fue Colin Tebbutt, quien se desempeñó como chofer y guardaespaldas de la madre de los príncipes William y Harry.

Dos horas después de declararse muerta, se le avisó a Tebbutt que debía organizar un funeral en tiempo récord para alguien que ya no formaba desde hace más de un año a la familia real, desde que oficializó su divorcio con el príncipe Carlos.

Colin viajó de emergencia hacia el hospital donde se encontraba Diana y reveló al Daily Mail que el impacto que sintió cuando entró a la habitación donde reposaba su cadáver. “Los funcionarios franceses entraban y salían para presentar sus respetos, y ahí estaba mi jefa, en una cama normal, luciendo como si estuviera dormida”, mencionó.

Tebbutt relató que quedó en shock e intentó resguardar la intimidad de la princesa porque estaba desprotegida y vulnerable. “Les dije a los franceses que no me parecía bien que entraran y salieran a verla, ya que no era acorde a ninguna tradición británica”, por lo que pidió que la llevaran a un lugar más privado porque la habitación no tenía cortinas y a través de las ventanas alguna persona podría intentar tomar fotos.

“Miré hacia afuera y pude ver gente en los techos cercanos, fue desesperante. Inmediata pedí mantas y las colocamos en las ventanas”, confesó que estaba indignado por la falta de cuidado que había de parte del personal médico.

El sacerdote Yves-Marie Clochard-Bossuet realizó una vigilia durante toda la madrugada donde rezó por el eterno descanso de la princesa de Gales.