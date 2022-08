La carta con la que la princesa Diana predijo su muerte: “Mi esposo planea un accidente”

Se presume que ningún miembro de la familia real, incluidos los hijos de la “princesa del pueblo”, tenían conocimiento de la nota sino hasta mucho tiempo después, según reveló Mail on Sunday .

En el escrito de Diana se puede leer que estaba desesperada, triste y deseaba ser abrazada por alguien para ayudarla a seguir adelante.

Aseguró que estaba en una parte “difícil” de su vida, además afirmaba que el accidente, planeado por su entonces esposo, era para poder casarse con “Tiggy”, la niñera de sus hijos con quien la princesa creía que su esposo tenía un romance.

“Me siento aquí en mi escritorio en octubre, deseando que alguien me abrace y me motive a ser fuerte y a mantener la frente en alto”, comenzaba diciendo el escrito.

“Esta fase de mi vida es particularmente peligrosa. Mi esposo está planeando un accidente automovilístico. Que fallen los frenos y haya un severo daño cerebral para que él pueda tener el camino abierto para casarse con Tiggy “, mencionó Diana.

La única mujer que se le ha conocido al príncipe Carlos, incluso cuando estuvo casado con Diana, fue Camila Parker Bowles, con quien años después de relación se unieron en matrimonio.

Una vez que Carlos llegue al trono de Inglaterra, Camila será nombrada reina consorte, según lo demandó la misma reina Isabel II durante su jubileo de Platinum.