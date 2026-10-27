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Muere el actor Alan Dysert, estrella de 'All My Children', tras una luchar contra un cáncer

El intérprete estadounidense pierde la vida a los 75 años a causa de una rara enfermedad sobre la que escribió en sus emotivas memorias de superación

  • Actualizado: 27 de octubre de 2026 a las 09:04
Muere el actor Alan Dysert, estrella de 'All My Children', tras una luchar contra un cáncer

Su familia despide al famoso docente dramático pidiendo a sus seguidores recordar con alegría la trayectoria y generosidad de la figura televisiva.

 Foto: cortesía redes sociales

Redacción Internacional.- El actor Alan Dysert, que interpretó a Sean Cudahy en 'All My Children' una serie de la ABC de los años 80, ha fallecido a los 75 años, según revela el diario Usa Today.

El actor, que impartía clases de interpretación en Tennessee, padecía un cáncer, según revela el medio. En 2023, Dysert publicó una biografía titulada 'Lights, Camera, Cancer!' ('Luces, Cámara, Cáncer!'), en el que abordaba su dedicación a la enseñanza y a la actuación mientras se enfrentaba a "un cáncer raro, agresivo e incurable", que le fue diagnosticado hacía más de diez años.

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De 1980 a 1990, Alan Dysert interpretó a Sean Cudahy, un personaje que era condenado por asesinato y que sale en unos 79 episodios de 'All My Children', serie que se emitió durante una década.

Su esposa, Michele Dysert, compartió una publicación en sus redes sociales en las que resaltó que el actor "quería que sus hijos, nietos, familiares y amigos celebraran su vida en lugar de lamentar su partida", y expresó su deseo de que su comunidad y sus hijos, Cody y Cooper, "recordaran a Alan con una sonrisa, compartieran alguna anécdota especial y celebraran la alegría que él trajo a este mundo".

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"Era muy querido por muchos en el sector. Su generosidad, su bondad y su capacidad para alentar a los demás siempre lo hicieron destacar", señaló a Usa Today su representante, Melinda Eisnaugle. EFE

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Redacción web
Agencia EFE

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