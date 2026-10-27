Muere el actor Alan Dysert, estrella de 'All My Children', tras una luchar contra un cáncer

Redacción Internacional.- El actor Alan Dysert, que interpretó a Sean Cudahy en 'All My Children' una serie de la ABC de los años 80, ha fallecido a los 75 años, según revela el diario Usa Today.

El actor, que impartía clases de interpretación en Tennessee, padecía un cáncer, según revela el medio. En 2023, Dysert publicó una biografía titulada 'Lights, Camera, Cancer!' ('Luces, Cámara, Cáncer!'), en el que abordaba su dedicación a la enseñanza y a la actuación mientras se enfrentaba a "un cáncer raro, agresivo e incurable", que le fue diagnosticado hacía más de diez años.