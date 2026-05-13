  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Sharon Stone, de nuevo de luto: muere su hermano Mike Stone a los 74 años

Michael Stone, hermano mayor de Sharon Stone y actor de trayectoria discreta, ha muerto a los 74 años. Es el tercer miembro de la familia Stone fallecido en menos de tres años

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 11:20
Sharon Stone, de nuevo de luto: muere su hermano Mike Stone a los 74 años

La actriz Sharon Stone vuelve a enfrentar una pérdida familiar.

Foto: instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- Michael Stone, hermano mayor de la actriz Sharon Stone, falleció tras una enfermedad prolongada. La protagonista de Basic Instinct confirmó la noticia este miércoles a través de Instagram con un mensaje breve firmado junto a sus tres hijos. "Mike Stone, mi hermano mayor, ha fallecido", escribió.

Tras una enfermedad prolongada. Le deseamos paz. Sharon, Roan, Laird & Quinn". Stone siguió una trayectoria artística discreta. Debutó ante las cámaras en 1990 con End of the Night y compartió pantalla con su hermana cinco años después en El pistolero (The Quick and the Dead). Nunca llegó a consolidar una carrera de relevancia pública, aunque mantuvo vínculos con el mundo del espectáculo.

Sharon Stone revela quién es el "mejor besador" de Hollywood... y sorprende con su respuesta

En su vida personal, Mike Stone no llegó a contraer matrimonio. Estuvo brevemente comprometido con la socialité Tamara Beckwith entre 1994 y 1995, relación que no llegó a consumarse en boda.

Su muerte representa un nuevo golpe para la familia Stone. En 2023, Patrick Stone, hermano menor de Sharon, falleció a los 57 años de un ataque al corazón.

Sharon Stone, de 66 años, revela las dos cosas que nunca hace como adulta mayor

La actriz también perdió a su madre, Dorothy Stone, el verano pasado, a los 91 años. Su padre, Joseph Stone, había muerto en 2009. Sharon Stone cuenta además con una hermana menor, Kelly, la menor de los cuatro hijos del matrimonio.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias