Sharon Stone, de nuevo de luto: muere su hermano Mike Stone a los 74 años

Los Ángeles, Estados Unidos.- Michael Stone, hermano mayor de la actriz Sharon Stone, falleció tras una enfermedad prolongada. La protagonista de Basic Instinct confirmó la noticia este miércoles a través de Instagram con un mensaje breve firmado junto a sus tres hijos. "Mike Stone, mi hermano mayor, ha fallecido", escribió.

Tras una enfermedad prolongada. Le deseamos paz. Sharon, Roan, Laird & Quinn". Stone siguió una trayectoria artística discreta. Debutó ante las cámaras en 1990 con End of the Night y compartió pantalla con su hermana cinco años después en El pistolero (The Quick and the Dead). Nunca llegó a consolidar una carrera de relevancia pública, aunque mantuvo vínculos con el mundo del espectáculo.