Sharon Stone, de nuevo de luto: muere su hermano Mike Stone a los 74 años

Los Ángeles, Estados Unidos.- Michael Stone, hermano mayor de la actriz Sharon Stone, falleció tras una enfermedad prolongada. La protagonista de Basic Instinct confirmó la noticia este miércoles a través de Instagram con un mensaje breve firmado junto a sus tres hijos. "Mike Stone, mi hermano mayor, ha fallecido", escribió.
Tras una enfermedad prolongada. Le deseamos paz. Sharon, Roan, Laird & Quinn". Stone siguió una trayectoria artística discreta. Debutó ante las cámaras en 1990 con End of the Night y compartió pantalla con su hermana cinco años después en El pistolero (The Quick and the Dead). Nunca llegó a consolidar una carrera de relevancia pública, aunque mantuvo vínculos con el mundo del espectáculo.
En su vida personal, Mike Stone no llegó a contraer matrimonio. Estuvo brevemente comprometido con la socialité Tamara Beckwith entre 1994 y 1995, relación que no llegó a consumarse en boda.
Su muerte representa un nuevo golpe para la familia Stone. En 2023, Patrick Stone, hermano menor de Sharon, falleció a los 57 años de un ataque al corazón.
La actriz también perdió a su madre, Dorothy Stone, el verano pasado, a los 91 años. Su padre, Joseph Stone, había muerto en 2009. Sharon Stone cuenta además con una hermana menor, Kelly, la menor de los cuatro hijos del matrimonio.