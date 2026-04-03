Sharon Stone revela quién es el "mejor besador" de Hollywood... y sorprende con su respuesta

Los Ángeles, Estados Unidos.- En Hollywood, donde las historias de amor se construyen frente a cámaras y los besos forman parte del lenguaje cotidiano del cine, pocas confesiones generan tanto interés como aquellas que revelan lo que ocurre detrás de escena.
Esta vez, fue Sharon Stone quien acaparó la atención al hablar sin filtros sobre una experiencia que, décadas después, sigue recordando con intensidad.
Durante una entrevista reciente, la actriz no dudó en responder una pregunta que suele despertar curiosidad entre los fanáticos del cine: ¿quién ha sido el mejor besador con el que ha trabajado? Su respuesta fue directa y, para muchos, inesperada: Robert De Niro.
Lejos de tratarse de una declaración superficial, Stone contextualizó su respuesta en uno de los momentos más importantes de su carrera: su participación en Casino, el aclamado filme dirigido por Martin Scorsese.
En esa producción, interpretó a Ginger McKenna, un personaje complejo, seductor y manipulador, cuya relación con el protagonista —encarnado por De Niro— dio pie a escenas cargadas de tensión emocional y química.
Fue precisamente en ese contexto donde ocurrió el beso que, según relató la actriz, la dejó “sin aliento”. La intensidad del momento fue tal que no solo impactó a Stone, sino que llevó a repetir la escena en más de una ocasión, con el respaldo del propio Scorsese.
Más allá del detalle técnico, la anécdota deja ver algo más profundo: la conexión entre ambos actores logró trascender el guion y construir un momento genuinamente poderoso en pantalla.
Pero la confesión también tiene un trasfondo emocional. Stone admitió que, al inicio de su carrera, Robert De Niro era el actor al que más admiraba, por lo que compartir escena con él representaba mucho más que un simple trabajo.
Esa mezcla de respeto, admiración y entrega artística parece haber sido clave para lograr una de las interpretaciones más recordadas de su filmografía.
Años después, Casino no solo se mantiene como un clásico del cine, sino también como un punto de inflexión en la carrera de Stone, quien recibió una nominación al Oscar gracias a su actuación.
Y ahora, con esta revelación, el filme suma un nuevo elemento a su historia: el de un beso que no solo fue convincente en pantalla, sino también inolvidable fuera de ella.
En una industria donde la química entre actores puede definir el éxito de una historia, confesiones como esta recuerdan que algunos momentos del cine logran trascender la ficción.
En este caso, todo apunta a que ese beso no solo cumplió su función narrativa, sino que dejó una huella imborrable en quien lo vivió.