Miley Cyrus y las canciones que cuentan su historia con Liam Hemsworth

ESTADOS UNIDOS.- Probablemente Liam Hemsworth se sienta más aludido con la canción Flowers de su exesposa Miley Cyrus, pero la historia que lo compromete ha estado implícita en las canciones de la cantante desde 2013, cuando tuvieron su primera ruptura. Cyrus no es la única ni la última artista que desahoga las penas de su corazón roto a través de sus letras. Ya lo han hecho también Adele, Beyoncé, Taylor Swift y del lado latino últimamente Shakira... Solo por mencionar unos pocos ejemplos, entre tantos. Aquí un repaso por las canciones de Cyrus que dan cuenta del amor y el desamor que ha sentido por el actor, a quien sigue amando, según dijo en una entrevista de 2020, cuando recién se había legalizado su divorcio.

La primera crisis

Cuando en 2013 la pareja rompió su compromiso y relación, iniciaron las canciones quizá más sentidas de toda su carrera. En Drive (2013) la cantante dice: “Pensé que estarías allí cuando vaya/ Prometiste que estarías allí cuando vaya/ Pero todas las promesas rotas, no las olvidaré/ He terminado/ Todo lo que sé son los hechos/ Que cuando te miro a los ojos/ Todo lo que veo son las mentiras/ Que han estado allí, hecho eso”. Sobre el tema la artista dijo que había sido una terapia para el corazón: “Emocionalmente fue un momento muy difícil. (La canción) se trata de querer dejar a alguien, pero en realidad no querer hacerlo por completo... Es un momento en que quieres irte, pero no puedes. También se trata de seguir adelante”.

Ese mismo año salió una de las producciones más controversiales de su carrera, y no por la canción, si no por el video: Wrecking Ball. Pero más allá del desnudo de Cyrus en el clip, la letra de la canción también alude a su primera ruptura con Hemsworth: “Nunca digas que simplemente me marché, siempre te desearé (querré). No puedo vivir una mentira, corriendo para salvar mi vida, siempre te desearé. Entré como una bola de demolición, nunca pegué tan fuerte en el amor (llegué, alcancé tan alto). Todo lo que quería era romper tus muros, todo lo que tú alguna vez hiciste, fue destrozarme (wreck), sí, tú, tú me destrozaste”.

La reconciliación

En 2017 salió el tema “Malibú”, tras la reconciliación con el actor.

La cantante compuso un tema que habla sobre sus inseguridades, lo que está viviendo y lo que quiere que permanezca inalterable. Aquí un fragmento: “Vimos caer el sol, mientras caminábamos. Pasaría el resto de mi vida simplemente aquí parados hablando. Tú me explicarías la corriente mientras yo simplemente sonrío. Con la esperanza de que sigas igual, y que nada cambie, y que por un rato, seamos un ´nosotros´. ¿Existimos realmente? Es entonces cuando pido el deseo de irme a nadar con los peces”. El cierre de la canción habla sobre su nuevo comienzo: “Es un nuevo comienzo, un sueño hecho realidad, en Malibú”.

La segunda ruptura... y la definitiva

Tras el punto y final a su matrimonio, Cyrus publicó una serie de canciones en las que habla desde el dolor y la pérdida. En Slide Away canta: “Érase una vez, que estaba hecho para nosotros. Me desperté un día, y se había convertido en polvo. Cariño, nos encontramos, pero ahora estamos perdidos. Así que es hora de dejarlo atrás”. Mientras que en Never Be Me señala la inestabilidad en su relación: “Pero si buscas estabilidad, esa nunca seré yo/ Si buscas fidelidad, esa nunca seré yo / Si estás buscando a alguien que sea todo lo que necesitas/ Esa nunca seré yo...”.

Pero resulta que en 2023 vemos a una Miley Cyrus transformada. Ya no habla desde el dolor, el desamor y la inseguridad. En Flowers vemos a una Cyrus que disfruta de su propia compañía, no habla del amor dependiente hacia otra persona, sino de su amor propio. “Comencé a llorar pero entonces recordé/ Que puedo comprarme flores/ Escribir mi nombre en la arena/ Hablar conmigo por horas / Decir cosas que tú no entiendes”, canta Cyrus con su inconfundible voz. “Éramos buenos, éramos oro/ Como un sueño que no se puede vender/ Teníamos razón hasta que no la tuvimos/ Construimos un hogar y lo vimos quemarse”... “Mm, yo no quería dejarte/ Yo no quería mentir/ Comencé a llorar pero entonces recordé/ Que puedo comprarme flores/ Escribir mi nombre en la arena/ Hablar conmigo por horas/ Decir cosas que tú no entiendes/ Puedo sacarme a bailar/ Y sostener mi propia mano/ Sí, puedo amarme mejor que tú”. Y es justamente esta canción la que podría enfrentarla legalmente con Liam Hemsworth, de quien circula el rumor de que ha decidido demandarla por “difamación de carácter”. El entorno cercano al actor ha dicho que la canción ha afectado su carrera, y que incluso puso en riesgo su protagonismo en la serie The Witcher, que antes tenía como personaje principal a Henry Cavill.