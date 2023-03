Miley Cyrus estrena este viernes nueva versión de Flowers

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por sexta semana consecutiva la canción Flowers de Miley Cyrus ocupa el puesto número uno de la lista Hot 100 de Billboard. El tema se ha convertido sin duda en uno de los grandes hits de 2023, junto a la sesión 53 de Shakira con Bizarrap.

La canción en la que Cyrus expresa la superación de una relación fallida y canta: “I can love me better than you can” (Puedo quererme mejor que tú), ha roto esquemas en todas las plataformas. Solamente en Spotify ya suma la nada despreciable cifra de 583 millones de reproducciones.