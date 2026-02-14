Michelle Obama revela que se hizo diez piercings a la vez: ¿Cómo reaccionó Barack?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Michelle Obama confesó durante su pódcast In my Opinion (IMO) que se realizó 10 perforaciones nuevas en las orejas en una misma sesión. La revelación llegó en medio de una charla con su hermano Craig Robinson, quien conduce el programa junto a ella, y sorprendió por la espontaneidad con la que tomó la decisión. La conversación entre los hermanos transcurría con naturalidad cuando Robinson, de 63 años, mencionó que había notado los cambios en las orejas de su hermana. "Intentaste perforarte las orejas y pensaste que no me había dado cuenta. Y veo que te has hecho un montón de piercings nuevos", comentó el coanfitrión. Obama, de 62 años, respondió con humor que dudaba de su capacidad de observación. La exprimera dama explicó que la idea había rondado su mente durante años. Antes de convertirse en madre ya llevaba un segundo pendiente, aunque dejó de usarlo con el tiempo. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

"Hoy, los jóvenes de mi vida se hacen más piercings. Hay más adornos bonitos", explicó mientras mostraba el resultado. Para ella, el conjunto de perforaciones crea un efecto de constelación con destellos en la oreja, una estética que refleja las corrientes actuales de la moda. Cuando Robinson preguntó cuántas perforaciones se había hecho realmente, Obama admitió que la cantidad superó sus planes iniciales. "Le dije al perforador, 'Oh, pon uno ahí y pon otro ahí. Ah, sí, probemos con uno ahí'. Así que, de una sentada, me hice 10 piercings", relató. Su hermano reaccionó con sorpresa, aunque ella aseguró que la experiencia fue tolerable.

La anécdota incluyó también la reacción de Barack Obama. Según la también escritora, el expresidente tardó tres días en advertir el cambio. Al principio solo comentó sobre su peinado, sin reparar en las nuevas joyas. "Me dijo, 'No te has recogido el pelo, te lo has soltado'", recordó entre risas. Robinson bromeó pidiendo que no le contara a Barack que él se había dado cuenta primero.

El episodio del podcast permitió a Obama reflexionar sobre su relación actual con la moda y la imagen personal. Durante los ocho años en la Casa Blanca, cada elección estética estaba sujeta a escrutinio público. Ahora disfruta de mayor libertad para experimentar. En entrevistas anteriores relacionadas con su libro de estilo The Look, Obama ha hablado de esta transformación. Las trenzas, por ejemplo, representan para ella esa autonomía recuperada. "Cuando no estoy en público, nado, juego al tenis, y las trenzas representan esa libertad para mí", ha explicado.