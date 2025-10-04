Barak Obama dedica emotivo mensaje a Michelle: "La mejor decisión que hice fue casarme contigo"

Washington, Estados Unidos.-El expresidente Barack Obama envió un emotivo mensaje a su esposa Michelle por su 33 aniversario de matrimonio, en medio de los rumores de supuestos problemas y separación.
Fue a través de sus redes sociales que el exmandatario estadounidense aseguró que la mejor decisión que hizo fue casarse con la ex primera dama.
"La mejor decisión que hice fue casarme contigo Michelle Obama. Por 33 años he admirado tu fuerza, gracia y determinación y el hecho que te ves muy bien haciéndolo todo. ¡Feliz Aniversario!".
Acompañó su mensaje con una fotografía actual de ellos.
Por su parte, Michelle, utilizó la misma fotografía y aseguró en su mensaje que está más enamorada de su esposo ahora que cuando se casó.
"Hemos estado en un buen viaje durante los últimos 33 años, y sin embargo, te amo aún más hoy que el día que dijimos "Sí quiero. Feliz aniversario, Barack. Soy tan afortunada de ir por la vida contigo".
La pareja se conoció en 1989 en Chicago, cuando trabajaban en un bufet de abogado. En aquel momento, Michelle, de 25 años, era la mentora de Barack, que tenía 27 años.
Después de tres años de noviazgo, la pareja se casó en 1992, tiempo después le dieron la bienvenida a sus hijas Malia y Sasha.
Hace unos meses, tras varios rumores de inestabilidad en su matrimonio, la pareja dejó claro que aunque han pasado altos y bajos siempre están juntos viviendo grandes aventuras.
"Michelle me trajo de vuelta, estuve un tiempo en la cuerda floja", aseguró Obama en el podcast In My Opinion (IMO), que conduce la ex primera dama junto a su hermano.
De inmediato, Michelle respondió: “Hemos pasado por momentos muy difíciles. Pero también nos hemos divertido mucho, hemos vivido grandes aventuras, y me he convertido en una mejor persona gracias al hombre con el que estoy casada".
La pareja pasó el verano de este 2025 en Italia en el yate del productor de cine Steven Spielberg.
Cabe mencionar que desde que los Obama abandonaron la Casa Blanca en 2017, decidieron alejarse de la vida pública y vivir una faceta familiar más íntima.