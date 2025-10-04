Barak Obama dedica emotivo mensaje a Michelle: "La mejor decisión que hice fue casarme contigo"

Washington, Estados Unidos.-El expresidente Barack Obama envió un emotivo mensaje a su esposa Michelle por su 33 aniversario de matrimonio, en medio de los rumores de supuestos problemas y separación. Fue a través de sus redes sociales que el exmandatario estadounidense aseguró que la mejor decisión que hizo fue casarse con la ex primera dama. "La mejor decisión que hice fue casarme contigo Michelle Obama. Por 33 años he admirado tu fuerza, gracia y determinación y el hecho que te ves muy bien haciéndolo todo. ¡Feliz Aniversario!".

Acompañó su mensaje con una fotografía actual de ellos.

Por su parte, Michelle, utilizó la misma fotografía y aseguró en su mensaje que está más enamorada de su esposo ahora que cuando se casó. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Hemos estado en un buen viaje durante los últimos 33 años, y sin embargo, te amo aún más hoy que el día que dijimos "Sí quiero. Feliz aniversario, Barack. Soy tan afortunada de ir por la vida contigo".