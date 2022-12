Meghan Markle revela una de las cosas que no podía hacer mientras pertenecía a la familia real

“La mayoría del tiempo que estuve en Inglaterra, raramente usaba color. Tenía entendido que no podía usar el mismo color que la reina Isabel II durante un evento público”, mencionó la duquesa.

Según Markle, tenía restricciones usar prendas de colores fuertes o muy llamativos. Además no podía utilizar colores similares a los de otros miembros.

Es por ello, que en la mayoría de sus apariciones públicas siempre utilizó colores neutros para pasar desapercibida.

“Yo no estaba tratando de sobresalir ahí. No existe una versión mía en la que yo no esté haciendo todo lo posible para poder encajar con esta familia”, mencionó.

Sin embargo, parece que Meghan se quedó con la costumbre de usar la misma paleta de colores, pues en las pocas apariciones públicas que ha tenido e incluso en las entrevistas dentro del documental está utilizando neutros.