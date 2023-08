Megan Fox publicará libro en noviembre

Titulado Pretty Boys are Poisonous, (“Los chicos lindos son venenosos”), el libro ha generado expectativas respecto a los nombres que la actriz podría ventilar en sus poemas.

Fox no eligió la narrativa para contar su historia, sino la poesía. “A lo largo de más de setenta poemas, Fox relata todas las formas en que nos ajustamos a la forma de los que amamos, incluso si eso significa perdernos a nosotros mismos en el proceso”, explican los representantes de la editorial Simon & Schuster, que está detrás de la publicación.

Sobre el libro, la actriz de Hollywood expresó que: “Estos poemas fueron escritos en un intento de extirpar la enfermedad que había arraigado en mí a causa de mi silencio. He pasado toda mi vida guardando los secretos de los hombres, me duele el cuerpo de cargar con el peso de sus pecados. Mi libertad vive en estas páginas y espero que mis palabras puedan inspirar a otros a recuperar su felicidad y su identidad usando su voz para iluminar lo que ha sido enterrado, pero no olvidado, en la oscuridad”.

Se desconoce el contenido del libro, pero a lo largo de su vida la actriz ha mantenido relaciones de pareja con Shia Labeouf, Brian Austin Green (padre de sus tres hijos), Calvin Harris, David Gallagher, Ben Leahy y su actual pareja Colson Baker (mejor conocido como Machine Gun Kelly), por lo que Fox podría incluirlos en su publicación.