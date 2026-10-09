Megan Fox lanza una plataforma de contenido exclusivo para sus fans

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz estadounidense Megan Fox presentó este viernes 9 de octubre su nueva página de contenido exclusivo, un proyecto que le permitirá compartir fotografías, videos y publicaciones reservadas para suscriptores.

El sitio funciona dentro de otra plataforma y ofrece a sus seguidores la posibilidad de acceder a material que no estará disponible en otros espacios, además de una interacción más directa con la estrella de Hollywood.

Para anunciar el lanzamiento, Fox publicó en Instagram una serie de fotografías y videos en los que aparece con un bikini metálico durante una sesión junto a una piscina.

La actriz describió la propuesta visual como “un thriller erótico neo-noir” e invitó a sus seguidores a consultar sus historias para encontrar el enlace a la nueva página.

Más allá de la publicación de contenido, la participación de Fox incluye un papel como copropietaria de la plataforma cofundada por Tim Stokely, conocido por su participación en la creación de OnlyFans.

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De esta manera, la actriz no solo se suma al modelo de suscripciones digitales, sino que también participa en la empresa que aloja su nuevo proyecto.

Este nuevo enfoque en el manejo de su imagen viene después de comentarios en los que se expuso la capacidad que tendría la actriz para atraer público, y que incluso podría generar ganancias superiores a las obtenidas en su trayectoria en el cine.

“Durante décadas, a las mujeres se les ha dicho que la visibilidad es poder, mientras otra persona es dueña de la plataforma, la audiencia o la imagen”, expresó Fox en un comunicado. “Me interesa saber qué sucede cuando las mujeres son dueñas de las tres cosas”.

Stokely destacó que la experiencia de Fox como figura reconocida internacionalmente aporta una perspectiva particular al desarrollo de la plataforma.

Según el empresario, la actriz alcanzó la fama antes de que los artistas contaran con tantas herramientas para administrar sus audiencias y decidir cómo distribuir su contenido.