Platense vs Juticalpa EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido de Liga Nacional HOY

Puerto Cortés, Honduras .- Regresa el fútbol de la Liga Nacional de Honduras. Todo se reactiva con el encuentro entre el Platense que recibe en el estadio Excélsior al Juticalpa FC .

Alineaciones

Platense: 1- Merling Bonilla, 3- Rubén García, 6- Jefferson Castillo, 13- Maynor Arzú, 14- Eduardo Urbina, 16- Avner Portillo, 21- Brandon Santos, 22- Cristhian Gutiérrez, 23- Manuel Salinas, 27- Anthony García y 30- Edwin Solano

Juticalpa: 35- Enrique Facussé, 27- Wisdom Quaye, 2- Maylor Núñez, 4- Kelvin Matute, 6- Carlos Róchez, 17- Júnior Padilla, 30- Cristian Sacaza, 39- Johan Centeno, 45- Jorge Velásquez, 33- Marco Reyes y 9- Jairo Róchez.

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Los 'Escualos' llegan con la mala marca de tres partidos sin poder ganar, dos derrotar y un empate, en su último cayeron como local ante los Lobos de la UPNFM.

Por su parte el equipo 'Canechero' pudo ganar en su último compromiso que fue ante el Marathón.

La última vez que estos equipos se enfrentaron fue el 15 de abril y terminaron con un empate de 1-1.