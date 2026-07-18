Así reaccionó Megan Fox a las críticas por su última sesión de fotos "vergonzosas"

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz Megan Fox respondió con humor a un usuario que criticó las fotografías en lencería que publicó recientemente en Instagram. El comentario, que acumuló más de tres mil interacciones, calificaba la publicación de vergonzosa para una mujer de 40 años y madre de familia. Ante esa observación, Fox contestó preguntando cuál de sus exparejas había escrito el mensaje.

La publicación en cuestión, compartida el jueves, mostraba a la actriz con un conjunto de lencería negra de estilo gótico, compuesto por un sujetador de malla transparente y una tanga a juego, cubierta con un chal del mismo material.



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La imagen incluía además un efecto de aureola sobre su cabeza. Junto a las fotografías, Fox escribió una reflexión sobre la desobediencia como virtud, en lugar de vicio, en referencia a la figura bíblica de Eva. La sesión se suma a una serie de publicaciones con las que la actriz ha mostrado un estilo más atrevido desde su regreso a Instagram en marzo, tras un año de ausencia en la plataforma. En esas semanas ha compartido distintos conjuntos, entre ellos un corsé negro combinado con medias altas y accesorios con motivos de hojas de marihuana, así como un conjunto de látex con botas altas y complementos de diseñador.