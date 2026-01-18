Megan Fox y Machine Gun Kelly terminan su relación sentimental definitivamente

Los Ángeles, Estados Unidos.- La relación amorosa entre Megan Fox y Machine Gun Kelly llegó a su final. Sin comunicados públicos ni declaraciones directas, la confirmación surgió desde su entorno cercano, que detalló el nuevo escenario personal que ambos atraviesan.
Según información proporcionada a la revista People por una fuente próxima a la expareja, el vínculo sentimental quedó concluido desde hace tiempo y ya no existe posibilidad de reconciliación.
En la actualidad, cualquier interacción entre ambos responde exclusivamente a asuntos relacionados con su hija.
El informante precisó que la actriz de 39 años y el músico de 35, cuyo nombre real es Colson Baker, dejaron de estar juntos de manera real hace varios meses y que la relación romántica “está terminada”.
“En este momento, su relación gira en torno a la coparentalidad. Megan está concentrada en sus hijos, en la bebé y en adaptarse a esta nueva etapa. Esa es su prioridad”, explicó la fuente citada por el medio estadounidense.
La pareja recibió a su primera hija en común en marzo de 2025. La niña, llamada Saga Blade, nació el día 27 de ese mes. El nacimiento fue anunciado públicamente por Kelly a través de una publicación en Instagram, donde compartió la fecha y expresó su emoción por convertirse nuevamente en padre.
Desde entonces, ambos han asumido responsabilidades parentales de manera activa, aunque sin mantener una relación afectiva.
Fox es madre de tres hijos más, Noah de 13 años, Bodhi de 11 y Journey de 9, nacidos durante su matrimonio con el actor Brian Austin Green, relación que se extendió por 16 años y concluyó definitivamente en 2020.
Machine Gun Kelly, en tanto, es padre de Casie, una adolescente de 16 años, fruto de su relación con Emma Cannon.
La misma fuente indicó que la actriz no mantiene actualmente ningún vínculo sentimental. Tampoco se encuentra buscando iniciar una relación, ya que su atención está centrada en la dinámica familiar y en la adaptación a esta nueva etapa personal.
“No hay nada serio en su vida romántica en este momento. No está buscando nada activamente ni persiguiendo una relación”, señaló el informante.
En octubre de 2025, la revista antes citada había informado que ambos compartían tiempo juntos tras el nacimiento de su hija, aunque sin definir públicamente su situación. Aquella cercanía, según se confirma ahora, no implicó una reconciliación sentimental.