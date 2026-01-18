Megan Fox y Machine Gun Kelly terminan su relación sentimental definitivamente

Los Ángeles, Estados Unidos.- La relación amorosa entre Megan Fox y Machine Gun Kelly llegó a su final. Sin comunicados públicos ni declaraciones directas, la confirmación surgió desde su entorno cercano, que detalló el nuevo escenario personal que ambos atraviesan.

Según información proporcionada a la revista People por una fuente próxima a la expareja, el vínculo sentimental quedó concluido desde hace tiempo y ya no existe posibilidad de reconciliación.

En la actualidad, cualquier interacción entre ambos responde exclusivamente a asuntos relacionados con su hija.

El informante precisó que la actriz de 39 años y el músico de 35, cuyo nombre real es Colson Baker, dejaron de estar juntos de manera real hace varios meses y que la relación romántica “está terminada”.

“En este momento, su relación gira en torno a la coparentalidad. Megan está concentrada en sus hijos, en la bebé y en adaptarse a esta nueva etapa. Esa es su prioridad”, explicó la fuente citada por el medio estadounidense.