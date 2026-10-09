Daddy Yankee lanzará "La postal", un álbum de 15 canciones sobre el amor

San Juan, Puerto Rico.- El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee anunció este viernes que el próximo 30 de octubre presentará su nuevo disco , "La postal" , el cual tendrá 15 canciones y en cada una de ellas distinguirá las diferentes formas de amar.

"Les presento 'La postal', mi nuevo álbum conceptual de 15 canciones, cada una carta de amor que celebra diferentes formas de amar: el amor romántico, el amor familiar y el amor propio", detalló.

En una publicación en sus redes sociales, "El jefe" del reguetón explicó que "no quería hacer un álbum sobre el amor como una fantasía, sino que lo mantuve real", y así "mostrar las verdaderas experiencias humanas que atravesamos viviéndolo".

De esas 15 canciones, el legendario artista urbano lanzó este viernes su primer sencillo, "BOTZ" ("Bésame otra vez"), en el que afirma "que un beso es una de las herramientas más poderosas que tenemos como seres humanos".

"Una postal dice cosas, lo que un texto no puede decir. Me detuve, pensé en ti y quise que la guardaras. Ese es el espíritu de este álbum. Esto es solo el comienzo. 'La postal' llega el 30 de octubre", apuntó Daddy Yankee.

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"La postal" será el disco más reciente de Daddy Yankee desde "Lamento en baile", el cual lanzó en octubre de 2025, meses después de haber anunciado su retiro de la música popular.

"Con 'Lamento en baile' quise mostrar que incluso en los momentos más difíciles de la vida, la música tiene el poder de sanar, inspirar y celebrar. Cada tema cuenta una historia desde mi corazón, y no puedo esperar a que mis fans bailen y sientan este viaje conmigo", expresó Daddy Yankee en un comunicado en aquel entonces.

El disco, el primero del artista en tres años y lanzado bajo DY Records, cuenta con 19 canciones, aunque solo una colaboración, en el tema "ABCD" junto al rapero cristiano Alex Zurdo.