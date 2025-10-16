La verdad detrás del disco cristiano de Daddy Yankee: Grabado en medio de un doloroso divorcio

San Juan, Puerto Rico.- El legendario reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee estrenó este jueves su primer disco de toque cristiano, "Lamento en baile", y también el primero luego de retirarse de la música popular, y en el que reflexiona que la música "tiene el poder de sanar, inspirar y celebrar". "Con 'Lamento en baile' quise mostrar que incluso en los momentos más difíciles de la vida, la música tiene el poder de sanar, inspirar y celebrar. Cada tema cuenta una historia desde mi corazón, y no puedo esperar a que mis fans bailen y sientan este viaje conmigo", expresó Daddy Yankee en un comunicado. El disco, el primero del artista en tres años y lanzado bajo DY Records, cuenta con 19 canciones, aunque solo una colaboración, en el tema 'ABCD' junto al rapero cristiano Alex Zurdo.

Otros temas que forman parte del disco son 'Sonríele', 'El toque', 'Quién es Dios', 'Tan invitao', "Gloria', 'Toy hermoso', 'LEB' y 'Jezabel y Judas'. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La producción musical de 'Jezabel y Judas' estuvo a cargo del puertorriqueño Sergio George, quien colaboró con Daddy Yankee en las canciones 'De vuelta pa' la vuelta' y 'Bonita'. 'LEB', siglas de homónimo álbum, es una palabra que significa corazón, el centro del pensamiento, la reflexión y la toma de decisiones, según se explicó en el comunicado. Mientras tanto, el video musical 'El toque', fue filmado en Corea del Sur.

El álbum, a su vez, Daddy Yankee lo grabó durante uno de los momentos más desafiantes de su vida, su proceso de divorcio con su exexposa Mireddys González. Por ello, y según se resaltó en el comunicado, Daddy Yankee transforma el dolor en ritmo y la reflexión en alegría, entregando uno de los álbumes más inspiradores y enérgicos de su carrera.