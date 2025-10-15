Daddy Yankee busca "transformar vidas" con su renovado cristianismo

Miami, Estados Unidos.- El reguetonero Daddy Yankee , quien la próxima semana volverá a los escenarios, busca ahora "transformar vidas" con su renovado cristianismo y aconseja a los nuevos artistas, tras su divorcio, firmar un acuerdo prenupcial antes de casarse, según una entrevista con la revista Billboard.

El artista, quien cantará en los Premios Billboard de la Música Latina 2025 el 23 de octubre en Miami tras casi dos años de pausa, expresó que "ahora" su "propósito es transformar vidas a través de la música", al hablar por primera vez de su "renovada fe cristiana", que cultivó durante su alejamiento de la industria.

"Esto es una obligación que tenemos todos los que estamos en la fe, que estamos convertidos. Yo no puedo convertirme y quedarme callado, ¿sabes? Esto no es solo hacer música cristiana. El reto es poner el reino en la cultura pop", mencionó el cantante en el artículo de portada 'Renacido' de Billboard.

El intérprete actuará en el James L. Knight Center en la premiación en Miami, lo que representa su regreso tras concluir en diciembre de 2023 'La última vuelta', que denominó entonces su "gira de despedida".

Además, hará su primera entrevista pública en tres años durante la Semana Billboard de la Música Latina, en los días previos a los premios, cuando se sentará con Leila Cobo, la directora ejecutiva para contenido y programación latina de la revista Billboard.