Megan Fox protagoniza campaña de tratamiento para la disfunción eréctil

Estados Unidos.- La actriz estadounidense Megan Fox protagoniza una nueva campaña de Ro Sparks, un medicamento de prescripción para hombres con disfunción eréctil de la compañía de atención médica a distancia Ro. “Tal vez nací para esto”, dijo Fox al participar en la campaña, en la que aparece como la representación del producto. En el comercial, la actriz, de 40 años, luce un ajustado traje rojo de estilo superheroína con el nombre de Ro Sparks y presenta el tratamiento con una frase que hace referencia a uno de los medicamentos más conocidos para tratar la disfunción eréctil. “Hola, no soy Viagra. Soy Ro Sparks, un medicamento de prescripción para hombres”, dice Fox en el anuncio.

Según información publicada por Infobae, el producto es una fórmula de dos componentes que combina sildenafil y tadalafilo, principios activos de Viagra y Cialis, respectivamente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Información difundida por Ro señala que el medicamento se disuelve debajo de la lengua para una absorción más rápida, comienza a actuar en unos 15 minutos en promedio y puede mantener su efecto hasta por 36 horas. La pieza publicitaria combina un tono desenfadado con referencias sexuales. “Si me recetan, aparezco directamente en tu puerta. No te preocupes, mi empaque es muy discreto”, dice la actriz Megan Fox en un momento del comercial mientras guiña un ojo a la cámara.



La campaña se difundirá en televisión lineal, plataformas de streaming, redes sociales y espacios publicitarios al aire libre, incluida una instalación en Times Square. Según explicó la compañía a PEOPLE, también habrá afiches de tipo “tear-away” en Nueva York que permitirán a los transeúntes llevarse una versión de “Megan Fox como Ro Sparks”. Para Saman Rahmanian, cofundador y director de producto de Ro, la elección de Fox forma parte de una estrategia para abordar públicamente el tema de la disfunción eréctil

“Megan Fox tiene la capacidad de sacar el tema de la disfunción eréctil de un comercial y llevarlo al imaginario colectivo, a los programas, al feed, donde la gente ya está hablando de sexo”, explicó Rahmanian a Variety. “Ahí es donde vive el estigma y ahí es donde hay que desafiarlo”. La compañía confirmó que Fox firmó un acuerdo de largo plazo como embajadora de la marca, con una participación prevista en la publicidad de la empresa durante los próximos uno o dos años. Rahmanian explicó que la decisión de poner a una mujer al frente de la comunicación sobre un medicamento dirigido a hombres fue intencional. “Puede parecer sorprendente no tener a un hombre hablando de esto”, dijo el ejecutivo a Variety. “Pero lo que hemos aprendido es que los hombres realmente se involucran más cuando el tema se aborda desde la perspectiva de una mujer”.



El vocero de Ro argumentó que la disfunción eréctil también afecta a la pareja y que, en muchos casos, las novias o esposas ayudan a que el tema resulte más fácil de conversar. Fox coincidió con ese planteamiento en declaraciones a PEOPLE.“Siento que tal vez nací para esto”, afirmó la actriz. “No hay mejor persona que podría involucrarse en esto”.