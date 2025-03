María Celeste Arrarás: lo que se sabe de su regreso a la televisión

Pese a que sí anunció que volverá, María Celeste aseguró que “firmé un contrato de confidencialidad y hasta que la cadena no anuncie el proyecto en detalle estoy legalmente atada a ese compromiso”.

Pese a ello, brindó algunos detalles en los que destacó que se tratará de un programa en el que va a presentar sola.

“Después de mi salida de Telemundo y subsiguiente contrato con CNN, he tenido acercamientos de todas las cadenas y casas productoras pero la oferta que más me atrajo fue esta de Univisión. Hay cosas que en esta etapa de mi vida son fundamentales y que no estoy dispuesta a sacrificar. Este proyecto cumple con todos los requisitos”, dijo a People en Español.

Se conoció que el productor del programa será Carlos Mesber, el encargado de los shows Desiguales y ¡Siéntese quien pueda!

Según dijo el productor es “un sueño hecho realidad” poder trabajar con la que fuera durante años titular del programa periodístico de Telemundo Al rojo vivo.