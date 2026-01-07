LVMH nombra nuevos cargos directivos en Givenchy y Christian Dior Couture

París, Francia.- El conglomerado de lujo francés LVMH anunció este miércoles dos nuevos nombramientos de cargos directivos en Givenchy (división de moda y marroquinería) y en Christian Dior Couture (alta costura).

Amandine Ohayon, antigua directora ejecutiva de la marca española de moda nupcial Pronovias, será la nueva directora ejecutiva de Givenchy partir del 9 de enero de 2026.

Ohayon sustituirá al italiano Alessandro Valenti, quien, a su vez, ha sido nombrado director general adjunto a cargo de las actividades comerciales de Christian Dior Couture a partir del 12 de enero de 2026.

LVMH precisó en un comunicado que Ohayon reportará a Pietro Beccari, presidente y director general de LVMH Fashion Group y de Louis Vuitton, mientras que Valenti lo hará a Pierre-Emmanuel Angeloglou, director general de Christian Dior Couture.