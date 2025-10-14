Fendi ficha nueva directora creativa: dan la bienvenida a Maria Grazia Chiuri

Roma, Italia.- La casa de moda italiana Fendi anunció este martes el nombramiento como nueva directora creativa de la italiana Maria Grazia Chiuri , hasta el pasado mayo al frente de Dior y que se formó en la firma romana hace casi tres décadas.

"Regreso a Fendi con honor y alegría después de haber tenido el privilegio de comenzar mi carrera bajo la guía de las fundadoras de la casa, las cinco hermanas", afirmó Chiuri en un comunicado, haciendo referencia a las hijas de los fundadores de Fendi que impulsaron la compañía a partir de la década de 1960.

Para ella, la firma "siempre ha sido una forja de talentos y un punto de partida para muchos creativos de la industria, gracias a la extraordinaria capacidad de estas cinco mujeres para fomentar y nutrir generaciones de visión y habilidad".

La creativa agradeció al presidente del grupo francés LVMH, Bernard Arnault, propiedad de esta casa de moda, por confiarle la tarea de "ayudar a escribir un nuevo capítulo en la historia de esta extraordinaria empresa fundada por mujeres", agregó.

La italiana, de 61 años, comunicó el pasado mayo su salida de la dirección artística de la moda femenina de Christian Dior tras nueve años en el cargo.