Luis Miguel ante los juzgados por caso de manutención

Cabe recordar que el cantante había hecho un pago por el concepto de pensión, la actriz no lo acepto, presuntamente porque ya había iniciado el proceso legal en su contra.

“Independiente, de que la estrategia del señor Gallego o de sus abogados haya sido consignar uno o varios billetes de depósito por la cantidad que él o ellos considerarán o necesaria o suficiente o justa, de una manera completamente discrecional, no significa que por ello se haya cumplido el acuerdo que existía desde entonces”, detalló.

“Que se haya depositado esto no significa que se tenga que estar de acuerdo; primero, porque no se le ha notificado a la señora Arámbula de manera formal, sino que simplemente se ha dado a conocer en los medios de comunicación. Por la otra, porque lo que ella tiene que hacer es que se cumpla con lo acordado y no con lo que él quiera cumplir o esté satisfecho a dar”, reiteró.