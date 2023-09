Aracely Arámbula lanza críticas a Luis Miguel: Myrka Dellanos sale en defensa del cantante

Myrka, conductora del programa “La Mesa Caliente” en Telemundo, recordó al público que en toda historia existen dos perspectivas y que, hasta el momento, Luis Miguel y su actual pareja, Paloma Cuevas, no han hecho declaraciones públicas al respecto. Myrka enfatizó la importancia de no juzgar sin conocer ambos lados de la historia y abogó por la prudencia.

Finalmente, Myrka ofreció un consejo a Aracely Arámbula: sugerirle que se acerque a la actual pareja de Luis Miguel para promover un mayor acercamiento del cantante con sus hijos. Propuso que ambas partes podrían unirse en beneficio de los niños y dejar de lado las críticas y los reproches.

Sin embargo, los intentos de Myrka por apaciguar la situación y defender a su exnovio no fueron bien recibidos por algunos usuarios en las redes sociales. Hubo opiniones encontradas, con algunos críticos afirmando que Myrka no debería opinar sobre un tema que no le concierne y otros argumentando que no se se puede defender lo que consideran indefendible.