Los primeros éxitos de Michael Jackson regresan en vinilo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los grandes primeros clásicos de Michael Jackson , incluyendo éxitos como "ABC" o I'll Be There con The Jackson 5 , se han recopilado en un solo vinilo, titulado The Definitive Collection LP, que salió a la venta recientemente.

Desde los grandes éxitos de The Jackson 5 hasta sus primeras canciones como solista, la colección reúne los temas esenciales de la primera época de Jackson, la mayoría incluidos en la banda sonora del filme "Michael" , un éxito que se ha convertido en la cuarta película más taquillera de este año.

"La historia de Michael Jackson comenzó a escribirse mucho antes de que se convirtiera en el Rey del Pop", resalta Universal Music en un comunicado. Y eso es precisamente lo que pone en valor un álbum que se publica, además, en una edición especial con un vinilo de color naranja para coleccionistas.

Michael Jackson – The Definitive Collection LP vuelve a sus primeros años en la mítica discográfica Motown con una selección de canciones que recorre "el extraordinario inicio de su trayectoria", primero como voz principal de The Jackson 5 y, posteriormente, como artista en solitario.

La primera cara del álbum reúne algunos de los grandes clásicos de The Jackson 5, comenzando por I Want You Back, el sencillo que llevó al grupo al número 1 de Billboard en 1970.

Le siguen canciones fundamentales de su repertorio como "ABC", The Love You Save, I’ll Be There, Never Can Say Goodbye y Dancing Machine.

Michael Jackson comenzó a cantar con sus hermanos en The Jackson 5 cuando solo tenía nueve años.

Permaneció en el grupo incluso cuando empezó a lanzar sus primeros álbumes en solitario hasta que definitivamente abandonó la banda en 1984.