Los Javis piden cautela ante las expectativas de Oscar para "La bola negra"

Miami, Estados Unidos.- Los cineastas españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, consideran que debe haber "cuidado con las expectativas" sobre un posible Oscar para su cinta "La bola negra", favorita de la crítica estadounidense para llevarse varios premios, incluso a Mejor película.

"Creo que hay que tener cuidado con las expectativas porque todo puede pasar. Entonces creo que lo más importante para mí, para mi salud mental, es disfrutar del éxito que está teniendo de crítica y del público", expresó Calvo en una entrevista con EFE en Miami sobre la posibilidad de llevarse el Oscar. Los Javis y Guitarricadelafuente, estrella de la película, recibieron en Miami un premio de la revista Variety, que vaticinó que podría ganar el Oscar a Mejor película y hasta 10 nominaciones, como Dirección, Actor de reparto (Guitarricadelafuente) y Guion adaptado. Además, "La bola negra" encabezó la programación del Festival de Cine Miami GEMS (Miami Film Festival GEMS), que presenta una muestra de las producciones que encabezarán la temporada de premios. Pero Calvo aseguró que "lo más importante" es "que el mensaje" del filme "llegue a la gente" y "el mayor premio es ver la cara de las personas emocionadas tras cada proyección". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Cómo se acercan y dicen: 'muchísimas gracias por esta película, me ha tocado'. O después te escriben: 'llevo días pensando en ella'. Para mí, yo para eso hice esta película, para que llegara la gente, para que cambiara, aunque fuera un poquito, a las personas", manifestó.

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