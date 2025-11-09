Latin Mafia hizo de su concierto en Tegucigalpa una experiencia inmersiva

Tegucigalpa, Honduras.- El público llegó preparado para un concierto, pero lo que presenció fue una experiencia inmersiva y documental en tiempo real. En su visita a Tegucigalpa, Latin Mafia convirtió el escenario en un set de grabación, con cámaras narrando, pantallas proyectando y sus fans siendo testigos directos de un relato visual que se construía entre canciones.

"Buenas noches, Honduras. Nosotros somos Latin Mafia y estamos muy contentos de estar aquí", se escuchó desde la plataforma del Coliseo Nacional de Ingenieros la noche de este sábado 8 de noviembre, cuando los mexicanos dieron inicio a su montaje. Frente a un público extasiado que manifestaba una energía desbordante, comenzaron a sonar "Siento que merezco más", "Continuo atardecer", "Se fue la luz", "Flores" y "Sal rosa", temas que cargaron el ambiente de melancolía, desahogo y romanticismo. Pero esa fue solo la antesala de uno de los picos de emoción más altos de la noche. Mike, Emilio y Milton de la Rosa sabían que su puesta en escena despertaría esa intensidad emocional, y supieron aprovecharla. "Patadas de ahogado" y "No digas nada", dos de los sencillos más esperados de la velada, se corearon de principio a fin por la multitud hondureña, en una experiencia sensorial única que evocó más de un recuerdo, un perdón y una lágrima.

Luego llegó el momento de transicionar: de “Julieta”, una balada íntima y melódica, a “Julietota”, su contraparte más atrevida y bailable. El cambio de ritmo marcó un quiebre en la energía del show: de la sensibilidad y la calma a una explosión de beats urbanos y descontrol. Tras una breve pero aplaudida incursión en los corridos tumbados con “Hecho para ti”, la puesta en escena comenzaba a despedirse, rindiendo homenaje al más reciente disco del grupo, “Todos los días, todo el día”. “Nunca he sido honesto”, “Vivo si me exiges”, “Pero me estoy acabando”, “Yo siempre contesto” y “Tengo mucho ruido” cerraron el repertorio, que más se asemejó a la banda sonora de un documental: una película en tiempo real que permitirá a Latin Mafia conservar, fieles a su estilo, esta parada en Honduras.

Una emotiva despedida

“Cuiden siempre sentirlo todo y a partir de mañana cumplan todos sus sueños y todas sus metas, ¡y que viva Honduras! Muchas gracias por venir. Los amamos”, gritó un conmovido Mike.