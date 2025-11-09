  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Latin Mafia en Tegucigalpa: así se vivió el concierto estilo documental

Más que un concierto, el paso de Latin Mafia por la capital de Honduras fue un relato audiovisual cargado de emoción, nostalgia y ritmo. Aquí un repaso por las mejores imágenes

  • 09 de noviembre de 2025 a las 12:41
Latin Mafia en Tegucigalpa: así se vivió el concierto estilo documental
1 de 16

Latin Mafia llegó desde México a Tegucigalpa con una propuesta distinta: un concierto convertido en documental rodado en tiempo real.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO.
Latin Mafia en Tegucigalpa: así se vivió el concierto estilo documental
2 de 16

El Coliseo Nacional de Ingenieros se transformó en un set de grabación, con cámaras, luces y emoción a flor de piel.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO.
Latin Mafia en Tegucigalpa: así se vivió el concierto estilo documental
3 de 16

“Buenas noches, Honduras”, saludaron los mexicanos, mientras el público respondía con una ovación ensordecedora.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO.
Latin Mafia en Tegucigalpa: así se vivió el concierto estilo documental
4 de 16

Desde el inicio, la puesta en escena apostó por una narrativa visual: cada toma se proyectaba al instante en pantallas gigantes.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO.
Latin Mafia en Tegucigalpa: así se vivió el concierto estilo documental
5 de 16

El repertorio abrió con temas como “Siento que merezco más”, “Continuo atardecer” y “Se fue la luz”, cargados de melancolía y romanticismo.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO.
Latin Mafia en Tegucigalpa: así se vivió el concierto estilo documental
6 de 16

“Flores” y “Sal rosa” envolvieron el ambiente en un tono íntimo y reflexivo, provocando un coro unísono entre los asistentes.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO.
Latin Mafia en Tegucigalpa: así se vivió el concierto estilo documental
7 de 16

Cada canción fue un retrato emocional: entre luces cálidas, miradas al cielo y gritos de euforia, Latin Mafia narraba su historia.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO.
Latin Mafia en Tegucigalpa: así se vivió el concierto estilo documental
8 de 16

La energía creció con “Patadas de ahogado” y “No digas nada”, dos himnos coreados de principio a fin por el público hondureño.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO.
Latin Mafia en Tegucigalpa: así se vivió el concierto estilo documental
9 de 16

El momento más comentado llegó con la transición de “Julieta” a “Julietota”: de la calma al desenfreno, del suspiro al baile.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO.
Latin Mafia en Tegucigalpa: así se vivió el concierto estilo documental
10 de 16

Los tres hermanos compartieron risas y complicidad, mientras el público saltaba y bailaba al ritmo de su vibra urbana.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO.
Latin Mafia en Tegucigalpa: así se vivió el concierto estilo documental
11 de 16

Los fans agradecieron el acercamiento directo y natural que el trío mexicano les brindó.

Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO.
Latin Mafia en Tegucigalpa: así se vivió el concierto estilo documental
12 de 16

La noche continuó con temas de su álbum “Todos los días, todo el día”, consolidando un viaje musical y visual inolvidable.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO.
Latin Mafia en Tegucigalpa: así se vivió el concierto estilo documental
13 de 16

Canciones como “Nunca he sido honesto”, “Pero me estoy acabando” y “Yo siempre contesto” marcaron el cierre con fuerza emocional.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO.
Latin Mafia en Tegucigalpa: así se vivió el concierto estilo documental
14 de 16

Una kiss cam instalada al inicio del show elevó la temperatura del público.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO.
Latin Mafia en Tegucigalpa: así se vivió el concierto estilo documental
15 de 16

El concierto se sintió como una película en vivo: una historia contada entre música, cámaras y corazones latiendo al mismo ritmo.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO.
Latin Mafia en Tegucigalpa: así se vivió el concierto estilo documental
16 de 16

“Cuiden siempre sentirlo todo y cumplan sus sueños. ¡Que viva Honduras!” despidieron los mexicanos sobre el escenario este sábado 8 de noviembre.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO.
Cargar más fotos