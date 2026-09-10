La justicia noruega revisará la condena por violación de Marius Borg Høiby

Copenhague, Noruega.- El Tribunal de Apelación de Noruega (Borgarting Lagmannsrett) aceptó este jueves el recurso de la defensa de Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette-Marit, condenado en junio a cuatro años de prisión por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias.

En el nuevo juicio, para el que aún no hay fecha, se estudiarán tanto la cuestión de la culpabilidad del joven, de 29 años, como la duración de la pena, así como la indemnización a las víctimas.

"El Tribunal de Apelación empezará inmediatamente con los preparativos del caso. No se ha fijado todavía cuándo se celebrará la vista ni es posible en este momento decir cuándo tendrá lugar", informó este organismo en un comunicado.