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La historia del hijo de Sam Neill que reencontró después de 25 años

Sam Neill había dado en adopción a su primer hijo, Andrew, en 1969, y se reencontró con él 25 años más tarde

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 09:33
La historia del hijo de Sam Neill que reencontró después de 25 años

La familia del actor confirmó que su muerte fue "sudden and unexpected", pese a que ya no tenía cáncer.

 Foto: instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- La familia de Sam Neill confirmó su muerte este lunes en Sídney, a los 78 años, tras un episodio descrito como súbito e inesperado.

Según el comunicado familiar, el actor estuvo acompañado por sus seres queridos hasta el final y falleció "con la dignidad que ha caracterizado toda su vida".

Hollywood y Nueva Zelanda lloran la muerte de Sam Neill

Neill fue padre de cuatro hijos y abuelo de ocho nietos. Su primogénito, Andrew, nació en 1969 y fue dado en adopción cuando el actor tenía poco más de veinte años, ya que en ese momento no se sentía "capaz" de ejercer la paternidad.


La historia del hijo de Sam Neill que reencontró después de 25 años
(Foto: instagram)

Con el paso del tiempo, ambos decidieron buscarse mutuamente y se reencontraron en 1994, cuando Neill ya tenía otros tres hijos. En una entrevista con The Times en 2014, el actor explicó que su reencuentro con Andrew fue distinto a lo que suele mostrarse en la ficción.

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"Estas reuniones se retratan como sentimentales y dramáticas, pero no tienen nada de sentimental, nadie llora en los brazos de nadie, es mucho más adulto", señaló.

También reflexionó sobre su experiencia como padre joven, afirmando que "uno es más capaz de lo que cree". Neill tuvo a su hijo Tim en 1983, fruto de su matrimonio con la actriz Lisa Harrow, con quien estuvo casado once años.


Neill junto a uno de sus nietos.

Neill junto a uno de sus nietos.

(Foto: instagram)

Posteriormente se casó con la maquilladora Noriko Watanabe, con quien tuvo a su hija Elena y adoptó a Maiko, hija de Noriko de una relación anterior. La pareja se separó en 2017.

Sobre la paternidad, el actor había señalado en distintas entrevistas que buena parte de su rol como padre estuvo marcado por la ausencia debido a los viajes de trabajo, aunque aseguró no arrepentirse de ello.

Su hijo Tim lo describió como "un muy buen padre" y "un buen abuelo", al que la familia llamaba cariñosamente "Grad". En el plano de su salud, Neill había revelado en 2023 un diagnóstico de linfoma en etapa tres, tras experimentar inflamación en los ganglios.

En ese momento afirmó no sentir temor ante la muerte, aunque reconoció que le resultaría "molesto" por los proyectos pendientes que aún deseaba concretar.

La historia del hijo de Sam Neill que reencontró después de 25 años
(Foto: instagram)

En abril de este año, el actor anunció que los estudios confirmaron que estaba libre de cáncer, tras someterse a una terapia CAR-T, un tratamiento que modifica genéticamente las células T del paciente para combatir las células cancerosas.

Según explicó, el procedimiento privado tiene un costo aproximado de 540,000 dólares australianos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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