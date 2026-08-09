La familia de Perez Hilton confirma que su estado es "serio pero estable"

Los Ángeles, Estados Unidos.- La familia de Perez Hilton emitió un nuevo comunicado este sábado a través del sitio web del bloguero para actualizar información sobre su estado de salud y desmentir versiones circulantes sobre su comunicación con los medios.
El comunicador, hospitalizado en Florida, permanece bajo la Ley Baker del estado, que permite la internación involuntaria en casos de crisis de salud mental.
Según el texto difundido, la comunicación de Hilton ha estado limitada exclusivamente a familiares directos, personal médico y otras personas vinculadas a su atención, sin que haya mantenido contacto con medios de comunicación ni emitido declaraciones públicas.
La familia precisó además que la única fuente confiable de información sobre su condición es la que se publique directamente en PerezHilton.com.
El comunicado detalla que su estado sigue siendo serio pero estable, que sufrió una pérdida significativa de sangre y que presenta lesiones adicionales que requerirán intervención quirúrgica en los próximos días. Se indicó también que el proceso de tratamiento y recuperación será prolongado, y que Hilton pudo compartir tiempo con su madre y su hermana el día anterior a la publicación del parte.
La familia solicitó además privacidad durante esta etapa y pidió a medios, paparazzi, creadores de contenido y público en general que se abstengan de acercarse a la vivienda familiar.
Este comunicado se suma a otro difundido el jueves, en el que la familia relató que los hijos de Hilton, su sobrina y su hermana se encontraban dentro de la vivienda minutos antes del episodio que motivó la intervención de las autoridades, y que al advertir la situación optaron por resguardar a los menores.
El hecho ocurrió el martes por la noche, cuando agentes del Departamento del Alguacil del condado de Miami-Dade acudieron al domicilio de Hilton, de 48 años, tras recibir múltiples llamadas por un contenido de autolesión transmitido en vivo en redes sociales. Al día siguiente, la cuenta de TikTok del bloguero fue suspendida por la plataforma.
Mario Armando Lavandeira Jr., nombre real de Hilton, se dio a conocer a comienzos de la década de 2000 con un blog de espectáculos que combinaba fotografías de figuras públicas con comentarios ilustrados de su autoría.