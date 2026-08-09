La familia de Perez Hilton confirma que su estado es "serio pero estable"

Los Ángeles, Estados Unidos.- La familia de Perez Hilton emitió un nuevo comunicado este sábado a través del sitio web del bloguero para actualizar información sobre su estado de salud y desmentir versiones circulantes sobre su comunicación con los medios. El comunicador, hospitalizado en Florida, permanece bajo la Ley Baker del estado, que permite la internación involuntaria en casos de crisis de salud mental. Según el texto difundido, la comunicación de Hilton ha estado limitada exclusivamente a familiares directos, personal médico y otras personas vinculadas a su atención, sin que haya mantenido contacto con medios de comunicación ni emitido declaraciones públicas.

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La familia precisó además que la única fuente confiable de información sobre su condición es la que se publique directamente en PerezHilton.com. El comunicado detalla que su estado sigue siendo serio pero estable, que sufrió una pérdida significativa de sangre y que presenta lesiones adicionales que requerirán intervención quirúrgica en los próximos días. Se indicó también que el proceso de tratamiento y recuperación será prolongado, y que Hilton pudo compartir tiempo con su madre y su hermana el día anterior a la publicación del parte.