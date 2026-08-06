"Es capaz de comunicarse": familia actualiza estado de salud de Perez Hilton

Los Ángeles, Estados Unidos.-La familia del bloguero y personalidad de internet Perez Hilton, de 48 años, informó que el comunicador ya es capaz de comunicarse, luego de haber sido hospitalizado tras una transmisión en vivo en TikTok en la que se autolesionó, hecho que movilizó a los servicios de emergencia en Miami-Dade, Florida. A través de un comunicado publicado en su sitio web, sus familiares aseguraron que la evolución de Hilton representa un motivo de esperanza, aunque señalaron que el proceso ha sido difícil para todos. "Hemos podido confirmar que Perez es capaz de comunicarse, lo que ha dado esperanza a nuestra familia", indicó el comunicado. La familia agregó que el episodio ha sido "increíblemente difícil y emocional", pero afirmó que mantienen una actitud optimista mientras continúa su recuperación.

"Respetuosamente pedimos sus continuas oraciones, comprensión y gracia mientras Perez continúa recuperándose", expresaron. El incidente ocurrió la noche del 4 de agosto, cuando Hilton apareció en una transmisión en vivo de TikTok autolesionándose. De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade, las autoridades acudieron a su vivienda tras recibir múltiples llamadas de usuarios preocupados por lo que observaban en la plataforma. Según información obtenida por People, los agentes ingresaron a la residencia alrededor de las 11:00 de la noche y, media hora después, el comunicador era trasladado a un hospital local. Las autoridades confirmaron además que Hilton fue ingresado bajo la Ley Baker de Florida, una normativa que permite la hospitalización involuntaria de una persona cuando representa un riesgo para sí misma o para terceros. TikTok informó que su sistema automático detectó la transmisión y la envió al equipo de moderación para su revisión. Sin embargo, un error provocó un retraso en la eliminación del video, que permaneció activo durante aproximadamente 15 minutos antes de ser retirado de la plataforma.