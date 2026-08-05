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De prisión a TikTok: La nueva vida de Emma Coronel, esposa de "El Chapo" Guzmán

Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, se ha convertido en tendencia en Honduras y en Latinoamérica luego de aparecer en transmisiones en vivo de TikTok. Aquí la nueva vida de la creadora de contenido

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 17:34
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¿Hace live con tiktokers hondureños? Así es la nueva vida de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Conozca qué hace ahora la modelo que lleva casi tres años en libertad.

 Fotos: Cortesía @emmacoronelofficial
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El martes 4 de agosto, su nombre se volvió viral en Honduras luego de hacer en vivo con varios creadores de contenido hondureño. Entre los tiktokers con los que compartió pantalla figuran Supremo y Davis Flow, quienes inicialmente desconocían la identidad de la persona con la que realizaban el live y reaccionaron con sorpresa al descubrir que se trataba de Emma Coronel.

 Foto: Cortesía @emmacoronelofficial
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Algunos de los creadores de contenido incluso decidieron finalizar la transmisión al percatarse de quién era su invitada, situación que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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Emma Coronel recuperó su libertad el 13 de septiembre de 2023, tras cumplir dos años y medio de prisión en Estados Unidos luego de declararse culpable de cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

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Desde su salida de la cárcel, la modelo ha mantenido una activa presencia en redes sociales, donde comparte videos y fotografías de su vida cotidiana.

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En sus publicaciones más recientes, Emma ha llamado la atención de sus seguidores al mostrar su condición física con atuendos deportivos y urbanos, recibiendo miles de comentarios sobre su apariencia.

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Los videos publicados en TikTok e Instagram muestran a la modelo posando frente a la cámara con un estilo casual, maquillaje discreto y peinados sencillos, contenido que suele alcanzar una amplia interacción.

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Días atrás, Emma Coronel también fue tema de conversación tras asistir al Belico Fest, realizado en Los Ángeles, California, donde convivió con artistas del regional mexicano como Tito Double P, Mariel "La Abogada", Gerardo Ortiz y Santa Fe Klan.

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Durante el festival, Coronel subió al escenario para saludar al público, que respondió con ovaciones y gritos haciendo referencia a Joaquín "El Chapo" Guzmán, mientras en redes sociales circularon videos de su participación.

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Previamente, con motivo de su cumpleaños número 37, Emma Coronel informó que había sido invitada oficialmente al festival y compartió que recibió accesorios y mercancía del evento, manteniendo su presencia pública tras participar en actividades como la Semana de la Moda de Milán en 2024.

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