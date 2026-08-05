De prisión a TikTok: La nueva vida de Emma Coronel, esposa de "El Chapo" Guzmán

El martes 4 de agosto, su nombre se volvió viral en Honduras luego de hacer en vivo con varios creadores de contenido hondureño. Entre los tiktokers con los que compartió pantalla figuran Supremo y Davis Flow, quienes inicialmente desconocían la identidad de la persona con la que realizaban el live y reaccionaron con sorpresa al descubrir que se trataba de Emma Coronel.