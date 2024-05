“La casa del dragón” lanza tráiler oficial de la segunda temporada

Curiosamente, el tráiler de “La casa del dragón” llega apenas unas horas después de que Amazon Prime Video lanzara el primer avance de la segunda temporada de su serie The Lord of the Rings: The Rings of Power, marcando un emocionante periodo para los aficionados de las historias de fantasía.

Esta acción aumenta la sensación de esa rivalidad directa entre las dos plataformas en sus adaptaciones millonarias de los trabajos secundarios de dos de las franquicias más conocidas del género.