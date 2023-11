¡House of the Dragon 2 ya tiene fecha de estreno!

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Finalmente sabemos cuándo regresará “House of the Dragon” de HBO.

Bloys dijo que la temporada ha terminado de filmarse y actualmente se encuentra en postproducción.

Además, reveló que su próxima precuela de “Thrones”, “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”, espera comenzar a rodarse en la primavera.