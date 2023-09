Kylie Jenner y Timothée Chalamet: ¿Cuál es la diferencia de edad?

Jenner, conocida por ser modelo, influencer, personalidad de televisión estadounidense y dueña del exitoso imperio de maquillaje Kylie Cosmetics, es la menor de las hermanas Kardashian.

Durante una década, ella y su familia han protagonizado el famoso reality show “Keeping Up with the Kardashians”.

Este nuevo romance entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet ha capturado la atención de los medios y los seguidores de ambas celebridades, quienes están ansiosos por ver cómo se desarrolla esta relación en el futuro.